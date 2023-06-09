Происшествия 09 июня 2023, 20:06 Один человек погиб в результате обстрела ВСУ в Херсонской области Врио губернатора Сальдо: из-за удара ВСУ по детскому лагерю на Херсонщине погиб человек РИА «Новости»

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Один человек получил смертельные ранения в результате удара ВСУ по детскому лагерю на Арабатской стрелке. Об этом врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале.

«Одну ракету сбили, но две все же достигли цели. В результате один человек погиб, еще один получил ранения», — сказал он.

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По словам Сальдо, в ходе осмотра номеров и маркировки обломков снарядов стало известно, это английские ракеты Storm Shadow, поставленные ВСУ.

«Ракеты летели на Бердянск, но потом их специально перенацелили на детский лагерь», — указал врио главы Херсонской области.

Сальдо ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли детский лагерь, расположенный на Арабатской стрелке. Он отметил, что одну ракету сбила ПВО, еще две поразили гражданский объект.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что украинские силы продолжают проводить атаки на новые российские регионы. Эвакуация жителей Херсонской области приходит прямо под варварскими обстрелами ВСУ, указал представитель Кремля.