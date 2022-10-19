Один человек погиб в результате ДТП с грузовиками в Москве | 360°

19 октября 2022, 15:38
Один человек погиб в результате ДТП с грузовиками в Москве
ДТП с участием грузовиков произошло накануне на 231 километре ЦКАД в Москве. Один человек погиб, написала «Москва.ру».
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы, водитель автомобиля «ФАВ» столкнулся с попутно ехавшим автомобилем «КамАЗ». Последний наехал на дорожное ограждение и опрокинулся.
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В результате случившегося скончался водитель «ФАВ». Полиция проводит расследование.
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ДТП
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