Один человек погиб в результате ДТП с грузовиками в Москве | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 15:38 Один человек погиб в результате ДТП с грузовиками в Москве

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ДТП с участием грузовиков произошло накануне на 231 километре ЦКАД в Москве. Один человек погиб, написала «Москва.ру».

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы, водитель автомобиля «ФАВ» столкнулся с попутно ехавшим автомобилем «КамАЗ». Последний наехал на дорожное ограждение и опрокинулся.

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В результате случившегося скончался водитель «ФАВ». Полиция проводит расследование.

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