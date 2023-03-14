Происшествия 14 марта 2023, 13:57 Один человек погиб в пожаре в Петроградском районе Петербурга

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Во вторник, 14 марта, на улице Кропоткина в Петроградском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как рассказали в ведомстве, там загорелся коридор в четырехкомнатной квартире. До приезда пожарных огонь успел распространиться по площади восьми квадратных метров.

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В результате пожара погиб человек. О пострадавших не сообщается.

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