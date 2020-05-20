Один человек погиб в пожаре в Башкирии

Пожарные смогли потушить огонь спустя час после приезда. После полной ликвидации возгорания в доме был обнаружен труп 40-летнего мужчины.

В пожаре пострадали два человека: 39-летняя женщина и 24-летний парень. Их госпитализировали. На данный момент выясняются причины возгорания.