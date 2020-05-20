    20 мая 2020, 10:14

    Один человек погиб в пожаре в Башкирии

    Анастасия Кременчугская

    В ночь с 19 на 20 мая в частном доме из дерева по улице Западной в башкирском селе Иглино произошло возгорание. В результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Пожарные смогли потушить огонь спустя час после приезда. После полной ликвидации возгорания в доме был обнаружен труп 40-летнего мужчины.

    В пожаре пострадали два человека: 39-летняя женщина и 24-летний парень. Их госпитализировали. На данный момент выясняются причины возгорания.