Эксклюзив 16 ноября 2023, 20:21 Один человек погиб в пожаре на улице Стрелецкой в Москве Источник «360»: в Москве на улице Стрелецкой в пожаре погиб один человек РИА «Новости»

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Сильный пожар разгорелся в многоэтажке на улице Стрелецкой в Москве. Загорелась квартира на девятом этаже, погиб человек, сообщил источник «360».

Огонь вырывается из трех окон квартиры девятого этажа 12-тиэтажного дома. Спасатели не могут вскрыть дверь, она усиленная, сообщил источник. По предварительным данным, в квартире есть погибший.

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Спасатели эвакуировали жителей дома, с 10-го этажа спасатели вытащили трех человек, с 11-го спасли двоих. Всего пожарные вытащили из горящего здания шестерых человек, детей среди них нет.

Пожар охватил новые площади, огонь разгорелся на лестничной клетке. По данным источника, полностью выгорела двухкомнатная квартира. Позже источник сообщил, что пожар локализовали.

Официальной информации о пострадавших и причинах пожара не поступало. На месте работают пожарные, скорая и оперативные службы города.

UPD: Источник сообщил, что в пожаре погибли две пожилые женщины. Возгорание ликвидировали.