Происшествия 15 января 2024, 16:54 Один человек погиб в пожаре из-за загоревшегося дивана в Пермском крае

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Пожар, в котором погиб один человек и еще два пострадали, произошел накануне в Осе в Пермском крае. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Прикамью.

По данным ведомства, в квартире загорелся диван. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек, включая одного ребенка. Один человек погиб.

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Сейчас следствие устанавливает точные причины происшествия. Проводится проверка.