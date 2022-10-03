Один человек погиб в потасовке в Забайкалье | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 22:28 Поделиться Telegram

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В Забайкальском крае молодой человек погиб в результате драки. Об этом сообщил «Царьград».

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Потасовка произошла в Чите сегодня утром. Один человек получил смертельные травмы и скончался. По предварительной информации, к его смерти может быть причастен 32-летний местный житель, у которого с погибшим был конфликт. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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