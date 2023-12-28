Происшествия 28 декабря 2023, 17:38 Один человек погиб в массовом ДТП в Оренбурге

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Авария с участием пяти легковых автомобилей произошла на Нежинском шоссе в Оренбурге. В результате ДТП погиб один человек, сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на региональное УМВД.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Toyota Highlander не справился с управлением. Он вылетел на встречную полосу и протаранил четыре легковушки.

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Отмечается, что от полученных травм водитель иномарки скончался до приезда медиков. В аварии также пострадала пассажирка легковушки, ее доставили в больницу.