Один человек погиб в массовом ДТП с грузовиками в Татарстане

Три грузовика столкнулись на трассе Набережные Челны — Альметьевск в Татарстане. Один человек погиб. Об этом сообщило издание Inkazan со ссылкой на дежурный отдел МВД по Татарстану.

КамАЗ перестраивался на соседнюю полосу и врезался в фуру Mercedes. Прицеп последнего влетел в отечественный автомобиль, а тот в свою очередь въехал в еще один грузовик Mercedes.

После этого пассажир КамАЗа попал в больницу. Позже он скончался. Водитель машины также получил травмы.