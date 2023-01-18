18 января 2023, 16:46
Один человек погиб в массовом ДТП под Краснодаром
Грузовой автомобиль протаранил два стоявших на обочине транспортных средства. В результате столкновения водитель за фуры погиб на месте происшествия, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, по пути из Краснодара из КамАЗа выпала деталь и повредила легковой автомобиль.
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Во время ожидания сотрудников полиции для оформления ДТП в припаркованные на обочине машины въехал грузовик MAN. Его водитель скончался до приезда бригады медиков.
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