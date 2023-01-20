Происшествия 20 января 2023, 17:48 Один человек погиб в массовой аварии с участием девяти автомобилей в Сочи МВД Краснодарского края: водитель иномарки погиб в массовой аварии в Сочи РИА «Новости»

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В Сочи произошла массовая авария с участием девяти автомобилей. Водитель одной из иномарок погиб, есть пострадавшие. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла в Адлерском районе 20 января. По предварительным данным, водители иномарок BMW и Mercedes на спуске не выдержали безопасную дистанцию и скорость. Они врезались в стоящие автомобили и спровоцировали массовую аварию.

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«В результате водитель автомобиля Kia погиб», — сказали в ведомстве.

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Число пострадавших в ДТП не уточнили. Но, по данным ведомства, их уже госпитализировали.