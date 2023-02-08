Происшествия 08 февраля 2023, 13:10 Один человек погиб в массовой аварии на ЗСД в Петербурге

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На Западном скоростном диаметре в Петербурге произошла авария с участием трех машин. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

ДТП произошло в районе Васильевского острова. Там, после съезда, столкнулись Hyundai Solaris и два внедорожника Mercedes.

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Одна женщина погибла на месте, другую госпитализировали. На месте работали полиция, медики и экстренные службы. По факту ДТП назначили проверку.

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