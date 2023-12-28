Происшествия 28 декабря 2023, 15:30 Один человек погиб в лобовом столкновении в Волгоградской области

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На трассе в Иловлинском районе произошла смертельная авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

Водитель за рулем Datsun on-DO вылетел на полосу встречного движения и протаранил КамАЗ. После стокновения оба автомобиля отбросило на обочину. Водитель иномарки погиб на месте, его пассажирку госпитализировали. Проводится проверка.

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