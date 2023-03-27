Происшествия 27 марта 2023, 16:08 Один человек погиб в лобовом столкновении иномарок в Ленобласти

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В Тосненском районе Ленобласти лоб в лоб столкнулись две легковушки, один человек погиб. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и региону.

Водитель Hyundai Getz выехал на полосу встречного движения для обгона. Он не убедился в безопасности маневра и врезался в Hyundai Solaris. В результате ДТП водитель первой иномарки погиб на месте. По факту аварии проводится проверка.

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