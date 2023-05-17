Происшествия 17 мая 2023, 13:29 Один человек погиб в ДТП в Забайкальском крае

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Отечественный автомобиль перевернулся на подъезде к поселку Кличка на трассе в Приаргунском районе Забайкальского края. В аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, водитель сел за руль своей машины в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм в ДТП скончался пассажир легковушки.

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Отмечается, что также у водителя не было при себе удостоверения.