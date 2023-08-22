Происшествия 22 августа 2023, 16:00 Один человек погиб в ДТП в Забайкальском крае

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Легковой автомобиль перевернулся на трассе в Ононском районе Забайкальского края. В аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, мужчина за рулем отечественной машины Lada Samara не справился с управлением, после чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. От полученных травм водитель легковушки скончался.

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Отмечается, что также в аварии пострадал пассажир, его доставили в больницу.