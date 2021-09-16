Один человек погиб в ДТП в Волгоградской области

В Волгоградской области при столкновении двух грузовиков погиб один человек. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла на федеральной трассе Р-22 Каспий. «Газель» под управлением 23-летнего мужчины выехала на встречную полосу, где в это время шел КамАЗ с прицепом. В результате столкновения водитель легковушки погиб. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.