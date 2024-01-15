15 января 2024, 12:48
Один человек погиб в ДТП в Тюмени
Три легковых автомобиля столкнулись на Окружной дороге в Тюмени вечером 14 января. В результате аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на областное Управление ГИБДД.
По предварительным данным, машину Chevrolet от удара отбросило в опору надземного перехода, 20-летний водитель скончался в больнице. Мужчина за рулем Volkswagen не пострадал.
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Отмечается, что с места аварии скрылся третий участник ДТП, его разыскивают полицейские.
Тюмень
ДТП
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