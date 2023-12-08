Происшествия 08 декабря 2023, 15:38 Один человек погиб в ДТП в Татарстане

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-7 в Мензелинском районе Татарстана. В результате аварии погиб один человек, сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Subaru выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Honda.

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Отмечается, что в аварии погиб водитель Honda. Различные травмы в ДТП получили два пассажира и автомобилист за рулем Subaru.