Происшествия 01 сентября 2022, 23:36 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Один человек погиб в ДТП в Севастополе

Читать 360tv в

В Севастополе водитель легковой машины врезался в стоящий автобус и погиб. Об этом рассказал «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

Реклама

По предварительной версии, водитель Kia 2000 года рождения потерял контроль над управлением автомобилем, выехал на полосу встречного движения и влетел в стоявший автобус. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

0 0 0 0 0 0