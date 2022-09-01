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Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

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Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Происшествия

01 сентября 2022, 23:36

Один человек погиб в ДТП в Севастополе

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В Севастополе водитель легковой машины врезался в стоящий автобус и погиб. Об этом рассказал «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

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По предварительной версии, водитель Kia 2000 года рождения потерял контроль над управлением автомобилем, выехал на полосу встречного движения и влетел в стоявший автобус. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

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