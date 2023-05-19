Происшествия 19 мая 2023, 14:31 Один человек погиб в ДТП в Санкт-Петербурге

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Столкновение легковой машины и большегруза произошло на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости».

По предварительным данным, иномарка врезалась в поливальную машину в районе железнодорожной станции Горская.

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Как сообщил сайт «Политика сегодня», водитель за рулем легковушки от полученных травм скончался на месте аварии. Скорость машины в момент аварии была 180 километров в час.