Один человек погиб в ДТП в Ростовской области

Авария случилась в Ростовской области. Жертвой ДТП стал один человек. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла в минувшую среду на 876-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон». Водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и вписался в МАЗ, стоявший на обочине. В результате столкновения погиб пассажир ГАЗа. Водитель получил травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.