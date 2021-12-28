Один человек погиб в ДТП в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на 23-м километре дороги Ростов - Дебальцево случилось ДТП.

По предварительным сведениям, 58-летний водитель ехал на Mazda MPV с летней резиной на колесах. В результате авто занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с ВАЗ-21103.

Водитель второй машины получил значительные травмы, его госпитализировали. Врачам не удалось его спасти. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все детали аварии, пишет rostovgazeta.ru.