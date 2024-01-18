Происшествия 18 января 2024, 15:50 Один человек погиб в ДТП в Оренбургской области

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Гайском городском округе Оренбуржской области. В аварии погиб один человек, сообщил сайт 56orb.ru.

По предварительным данным, водитель за рулем ВАЗ-2112 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ 111130-22.

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Отмечается, что 23-летний водитель отечественной «двенадцатой» позже скончался в больнице, другой водитель не пострадал.