21 декабря 2022, 21:29
Один человек погиб в ДТП в Оренбургской области
Недалеко от села Лебяжка в Оренбургской области произошла смертельная авария. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
Машины столкнулись в ночь на 21 декабря. В результате ДТП один человек погиб.
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На место происшествия прибыли боевой расчет 39 ПСЧ, три сотрудника личного состава и одна единица техники, отметили в пресс-службе.
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Теперь полицейским предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
ДТП
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