07 января 2023, 16:48
Один человек погиб в ДТП в Омской области
МВД: один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Омской области
Легковой автомобиль Toyota попал в аварию с грузовой «Газелью» в Омской области. Один человек погиб и восемь получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.
Авария произошла около 14:50 по местному времени на автомобильной дороге Челябинск — Новосибирск.
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Прибывшие на место правоохранители установили, что водитель «Газели» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в легковушку.
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В результате столкновения погиб пассажир Toyota. Еще пять человек, включая водителя, получили травмы. В «Газели» пострадал водитель и два пассажира.
«В ходе проверки полиция установит причины и обстоятельства аварии», — заявили в ведомстве.
Госавтоинспекция Омской области напомнила водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил ПДД, выбору скорости движения и недопущению опасных маневров.
Ранее в Курской области в ДТП с двумя легковушками погибли четыре человека.
ДТП
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