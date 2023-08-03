Происшествия 03 августа 2023, 11:47 Один человек погиб в ДТП в Новом Уренгое

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Грузовой автомобиль опрокинулся ночью 3 августа на Таежной улице в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. В аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем грузовой фуры не выбрал безопасный скоростной режим, в результате чего врезался в дорожное ограждение.

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Отмечается, что от полученных травм 36-летний мужчина скончался на месте.