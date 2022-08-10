Один человек погиб в ДТП в Нижегородской области

Смертельное ДТП с участием двух машин произошло накануне в Большемурашкинском районе Нижегородской области. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на сайт ГУ МЧС региона.

По информации правоохранителей, на 15 километре автодороги Работки-Порецкое столкнулись два автомобиля. Один человек погиб до приезда скорой помощи, еще два пострадавших были доставлены в медучреждение.

В настоящий момент полиция выясняет точные обстоятельства случившегося. Проводится расследование.