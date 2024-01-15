Происшествия 15 января 2024, 11:28 Один человек погиб в ДТП в Москве за неделю ГИБДД: один человек погиб и 119 пострадали в 110 ДТП в Москве за неделю РИА «Новости»

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За неделю с 8 по 14 января в Москве произошло 110 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых погиб человек. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, всего в ДТП пострадали 119 человек, в том числе 13 детей в возрасте до 16 лет. Самыми распространенными видами аварий были столкновения автомобилей и наезды на пешеходов.

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Кроме того, самым аварийным днем стала суббота, когда произошло 24 ДТП. Меньше всего дорожных происшествий зафиксировали в понедельник — 10.

Столичные инспекторы призвали водителей соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на гаджеты и быть бдительными на зимней дороге. Пешеходов попросили переходить дорогу только в установленных для этого местах и сохранять внимательность при пересечении проезжей части.

Сегодня рано утром в Москве два грузовика столкнулись на 20-м километре МКАД. Информации о пострадавших не поступало.