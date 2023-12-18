Происшествия 18 декабря 2023, 13:27 Один человек погиб в ДТП в Москве на прошлой неделе Один человек погиб, 112 пострадали в результате ДТП в Москве с 11 по 17 декабря РИА «Новости»

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Около 100 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировали на дорогах Москвы с 11 по 17 декабря. В авариях погиб один человек, а еще 112 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

За неделю в числе пострадавших оказались девять детей. Всего произошло 40 столкновений транспортных средств и 39 наездов на пешеходов. Каждый третий наезд на пешеходов был в зоне переходов.

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«Самым аварийным днем стала пятница, в этот день зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие. Наименьшее число дорожных аварий произошло в воскресенье — пять ДТП», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, за минувшую неделю сотрудники ДПС пресекли 316 попыток управления транспортными средствами водителями с признаками алкогольного опьянения.

На фоне неблагоприятных погодных условий Госавтоинспекция Москвы призвала участников дорожного движения быть максимально внимательными на зимней дороге: соблюдать скоростной режим, держать дистанции и не отвлекаться на гаджеты.

Пешеходам порекомендовали быть аккуратными при пересечении проезжей части и переходить дорогу только в установленных для этого местах.

В Москве на прошлой неделе сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 156 водителей за управление автомобилем с признаками опьянения.