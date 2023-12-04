04 декабря 2023, 12:58
Один человек погиб в ДТП в Ленобласти
Легковой автомобиль вылетел в кювет в Подпорожском районе Ленинградской области. В аварии погиб один человек, сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на Telegram-канал «Петербургская полиция».
По предварительным данным, на подъезде к деревне Аверкиевской водитель за рулем машины Chevrolet Niva не справился с управлением. Машина вылетела с магистрали в кювет.
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Отмечается, что от полученных травм 59-летний мужчина скончался, по факту аварии полицейские проводят проверку.
Ленинградская область
ДТП
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