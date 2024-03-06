06 марта 2024, 18:38
Один человек погиб в ДТП в Ленобласти
Легковой автомобиль перевернулся на трассе в Ленинградской области. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.
По предварительным данным, 60-летняя женщина за рулем отечественного автомобиля не справилась с управлением, ее машина вылетела в кювет и перевернулась. От полученных травм в ДТП автомобилистка скончалась.
Реклама
Отмечается, что в аварии также пострадали 35-летняя пассажирка легковушки и ее трехлетний ребенок, их доставили в больницу.
ДТП
Реклама
Реклама