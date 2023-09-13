Происшествия 13 сентября 2023, 18:53 Один человек погиб в ДТП в Ленинградской области

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Столкновение легкового автомобиля и трактора произошло на трассе Зеленогорск — Приморск — Выборг в Ленинградской области. В аварии погиб один человек, сообщил сайт Piter.TV.

По предварительным данным, 61-летний мужчина за рулем иномарки Toyota Corolla не справился с управлением и при повороте съехал с дороги, после чего врезался в трактор.

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Отмечается, что от полученных в ДТП травм водитель легковушки скончался на месте.