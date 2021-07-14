Один человек погиб в ДТП в Кузбассе

В Кемеровской области произошла авария, жертвой которой стал один человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным информагентства, ДТП случилось на 318 километре автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга». RТ рассказал, что водитель легковушки выехал на встречу, где столкнулся с другим авто. В результате шесть человек получили травмы. Один из них скончался. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.