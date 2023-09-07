Происшествия 07 сентября 2023, 20:11 Один человек погиб в ДТП в Краснодарском крае

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Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины произошло в Белореченском районе Краснодарского края. В аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по региону.

По предварительным данным, 81-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой фурой на трассе Майкоп — Устье-Лабинск — Кореновск.

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Отмечается, что от полученных в ДТП травм пожилой водитель легковушки скончался.