07 сентября 2023, 20:11
Один человек погиб в ДТП в Краснодарском крае
Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины произошло в Белореченском районе Краснодарского края. В аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по региону.
По предварительным данным, 81-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой фурой на трассе Майкоп — Устье-Лабинск — Кореновск.
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Отмечается, что от полученных в ДТП травм пожилой водитель легковушки скончался.
ДТП
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