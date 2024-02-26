Происшествия 26 февраля 2024, 17:10 Один человек погиб в ДТП в Кемеровской области

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Киселевске Кемеровской области. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу главка МВД.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку Chevrolet Niva. От полученных травм погиб пассажир машины Hyundai.

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Отмечается, что сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы.