Один человек погиб в ДТП в Иванове | 360°

Происшествия 27 сентября 2022, 16:03 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Один человек погиб в ДТП в Иванове

Читать 360tv в

Родстер Mazda MX-5 попал в аварию в Иванове. Водитель погиб на месте, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Реклама

По данным ведомства, автомобиль вылетел на встречную полосу. Основные повреждения пришлись на сторону водительского кресла. Мужчина, который находился за рулем, погиб на месте после приезда скорой помощи. Его пассажирка попала в больницу с травмами.

0 0 0 0 0 0