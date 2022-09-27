Один человек погиб в ДТП в Иванове | 360°

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Один человек погиб в ДТП в Иванове

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Родстер Mazda MX-5 попал в аварию в Иванове. Водитель погиб на месте, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

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По данным ведомства, автомобиль вылетел на встречную полосу. Основные повреждения пришлись на сторону водительского кресла. Мужчина, который находился за рулем, погиб на месте после приезда скорой помощи. Его пассажирка попала в больницу с травмами.

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