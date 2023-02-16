Происшествия 16 февраля 2023, 13:16 Один человек погиб в ДТП в Ингушетии

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Смертельная авария с участием пассажирского автобуса произошла в четверг, 16 февраля, на трассе «Кавказ» в Ингушетии. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на УМЧС по региону.

Водитель автобуса, который вез пассажиров из Краснодара в Махачкалу, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

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Один участник аварии погиб на месте, еще семь человек получили травмы.

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