28 апреля 2023, 11:05
Один человек погиб в ДТП в Челябинской области
Столкновение трех автомобилей произошло на трассе в Златоустовском городском округе Челябинской области. В аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем Datsun on-DO выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой с прицепом. От удара легковушку занесло, и машина врезалась в движущийся навстречу автомобиль.
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Отмечается, что от полученных травм водитель Datsun on-DO скончался на месте аварии.
Челябинская область
ДТП
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