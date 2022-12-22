Происшествия 22 декабря 2022, 19:36 Один человек погиб в ДТП в Челябинской области

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Две легковые машины столкнулись на трассе Миасс — Златоуст в Челябинской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

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LADA Kalina вылетела на встречную полосу, где врезалась в BMW X7. Водитель первой погиб на месте. Его тело так сильно зажало в кабине, что пришлось доставать при помощи спасателей. Правоохранители выясняют все подробности случившегося.