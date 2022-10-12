Один человек погиб в ДТП в Анапе | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 12:35 Поделиться Telegram

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Два автомобиля столкнулись на подъезде к Анапе. Один человек погиб, еще один получил травмы, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель LADA Priora не справился с управлением. Автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной Haval.

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Мужчина за рулем первого автомобиля погиб, его пассажир получил тяжелые травмы.

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Правоохранители выясняют все подробности аварии.

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