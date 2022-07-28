Один человек погиб в ДТП в Алтайском крае

Один человек погиб в ДТП с легковым автомобилем и КАМАЗ в Алтайском крае. Об этом сообщило издание «Наш Бийск».

Авария произошла на выезде из города Яровое. По словам очевидцев, водитель легкового авто попытался обогнать автобус. В этот момент по встречной полосе двигался КАМАЗ, водитель которого попытался избежать столкновения.

Однако уйти в сторону он на смог, так как вдоль дороги проложены трубы тепловой трассы. В результате лобового столкновения водитель легковушки погиб, написало ИА Nation News.