Происшествия 19 декабря 2023, 12:46 Один человек погиб в ДТП в Адыгее

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Столкновение легкового автомобиля и «Газели» произошло на трассе Бжедугхабль — Адыгейск в Адыгее. В аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По предварительным данным, мужчина за рулем ВАЗ-21124 выехал на встречную полосу, где врезался в «Газель».

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Отмечается, что водителя отечественной легковушки с различными травмами доставили в больницу, через несколько часов он скончался.