Происшествия 05 января 2023, 11:02 Один человек погиб в ДТП со студенческим автобусом в Турции Habertürk: студенческий автобус попал в ДТП в Газиантепе, есть погибший РИА «Новости»

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Студенческий автобус попал в дорожное-транспортное происшествие в турецком городе Газиантеп, один человек погиб. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

В аварии, которая произошла на перекрестке Килис — Газиантеп, пострадали 12 человек, их отвезли в больницу. Травмы в основном получили иностранцы.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства и виновника дорожной аварии.

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Ранее в Санкт-Петербурге запряженная лошадьми карета наехала на толпу пешеходов в центре города, три человека пострадали. Повозкой управляла нетрезвая женщина, полицейские задержали ее, написала газета «Петербургский дневник».

Позднее стало известно, что ДТП спровоцировал неизвестный мужчина, проходивший рядом с каретой. Сейчас его ищет полиция.