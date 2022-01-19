Один человек погиб в ДТП со скорой в Комсомольске-на-Амуре

Машина скорой помощи попала в ДТП в Комсомольске-на-Амуре. Один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщила старший инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровскому краю Ольга Голубева РИА «Новости».

Столкновение произошло ночью 19 января на Северном шоссе около дома № 54. По данным ГИБДД, виновником ДТП оказался водитель, у которого не было прав. Он ехал на автомобиле Nissan-Wingroad от улицы Рыночная в направлении переулка Связистов с высокой скоростью и врезался в автомобиль марки Toyota Corolla, который шел впереди.

В результате этого Toyota вылетела на встречную полосу и столкнулась с машиной скорой помощи, которая ехала с вызова. В ДТП погиб водитель Toyota и получила травму девушка-пассажир. Передвигающиеся на машине скорой помощи медики и водитель получили ушибы, одна женщина-медик сломала лодыжку, получила сотрясение мозга и ушибы головы. Сейчас пострадавшие проходят амбулаторное лечение.

Представитель ГИБДД отметил, что виновник аварии не пострадал и от медосвидетельствования отказался. Городская прокуратура начала проверку ДТП.