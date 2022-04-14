Один человек погиб в ДТП со скорой и Mitsubishi Pajero в Твери. Видео

Машина скорой помощи и Mitsubishi Pajero попали в ДТП в Твери. После столкновения скорая и иномарка вылетели на тротуар и сбили ждущих автобус пешеходов. Погиб один человек, шестеро пострадали, сообщили в прокуратуре региона.

Авария произошла на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева. Скорая ехала с включенным спецсигналами. От удара автомобиль с медиками перевернулся набок, а Pajero протаранил киоск, который стоял рядом с пешеходным переходом.

«По предварительным данным в результате аварии пострадали семь человек, один из них погиб. Это водитель скорой», — уточнили в ведомстве.

Трех пострадавших доставили в больницы. На место ЧП прибыл прокурор Московского района Твери Алексей Королев. Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранительные органы.