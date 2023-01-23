Происшествия 23 января 2023, 13:52 Один человек погиб в ДТП с участием такси под Ростовом-на-Дону

Читать 360tv в

Столкновение иномарки и легкового автомобиля такси произошло на трассе в Ростовской области. В результате ДТП погиб один человек, сообщил РЕН ТВ.

По данным «Национальной службы новостей», водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в машину такси. В результате столкновения виновник ДТП погиб.

Реклама

Также различные травмы получили еще четыре человека: ребенок, находившийся в салоне иномарки, двое пассажиров такси и его водитель.

Реклама