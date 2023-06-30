Происшествия 30 июня 2023, 12:44 Один человек погиб в ДТП с участием микроавтобуса в Забайкалье

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Столкновение легкового автомобиля Toyota Corolla и микроавтобуса Fiat Ducato произошло в Забайкальском крае. В результате ДТП погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на управление ГИБДД региона.

По предварительным данным, смертельная авария произошла 90 километре федеральной трассы Чита — Хабаровск.

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Отмечается, что также в ДТП пострадали четыре человека, их доставили в больницу. В настоящее время полицейские выясняют причины аварии.