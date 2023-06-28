28 июня 2023, 17:40
Один человек погиб в ДТП с участием грузовиков в Новосибирской области
Столкновение сразу трех грузовых автомобилей произошло на трассе «Иртыш» в Новосибирской области. В аварии погиб один человек, сообщил сайт «КП-Новосибирск».
По предварительным данным, водитель за рулем машины Iveko не справился с управлением и врезался в фуры Mercedes и Volvo. Один из грузовиков опрокинулся и загорелся, пламя перекинулось на машину Iveko. Ее водитель погиб на месте.
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Отмечается, что водителя Mercedes доставили в больницу с различными травмами, третий участник аварии не пострадал.
ДТП
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