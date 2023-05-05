Происшествия 05 мая 2023, 19:36 Один человек погиб в ДТП с участием грузовиков в Курганской области

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Столкновение легкового автомобиля и двух грузовых машин произошло на трассе «Иртыш» в Курганской области. В аварии погиб один человек, сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по городу Кургану.

По предварительным данным, водитель за рулем грузовика врезался в легковушку, от удара машину откинуло на другой большегруз. Женщина, находившаяся в салоне легкового автомобиля, скончалась на месте ДТП.

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Отмечается, что в аварии также пострадали два человека, их доставили в больницу.